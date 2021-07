Ingiustizia e accanimento verso Bettino Craxi e verso di noi (di S. Craxi)

(Di martedì 13 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Stefania, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri, dopo la sentenza della Cassazione sul conto estero dell’ex premier. Le ingiustizie e l’nei confronti die della sua famiglia non sembrano avere fine, nonostante il trascorrere degli anni e nonostante la verità su quella stagione, i suoi falsi eroi e le sue storture siano ormai sotto gli occhi di tutti.A conclusione di una vicenda grottesca, surreale, che riguarda fatti e questioni di cui né io, né mio fratello e né mia madre ci ...

'Quindi, sui finanziamenti al PSI, a un partito, Bettino Craxi, cioè il Segretario politico, neanche amministrativo, avrebbe dovuto pagare personalmente le tasse! Un capolavoro di linearità logica e ...'Le ingiustizie e l'nei confronti di Bettino Craxi e della sua famiglia non sembrano avere fine, nonostante il trascorre degli anni e nonostante la verità su quella stagione, i suoi falsi eroi e le sue ...La senatrice di FI dopo la Cassazione sul conto estero del padre: "Ennesima vessazione che origina dai processi farsa di Mani pulite" ...I figli e la moglie di Bettino Craxi – il segretario del Psi travolto da Mani Pulite e morto ad Hammamet il 19 gennaio del 2000 – hanno perso in Cassazione, in qualità di eredi con "beneficio di inven ...