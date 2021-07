Francia, tutti a vaccinarsi. Polemiche sul pass sanitario (Di martedì 13 luglio 2021) Più di 1,3 milioni di appuntamenti presi dai francesi, in maggioranza persone tra i 25 e i 34 anni, per avere la prima dose di vaccino, dopo gli annunci del presidente Macron lunedì sera. Più di 900mila si sono precipitati sull’app Doctolib nei minuti che hanno seguito l’intervento in tv: di fronte alla ripresa dei contagi a causa della variante Delta, viene esteso a molte attività l’obbligo di presentare il pass sanitario (vaccino o test negativo recentissimo), dal 21 luglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 luglio 2021) Più di 1,3 milioni di appuntamenti presi dai francesi, in maggioranza persone tra i 25 e i 34 anni, per avere la prima dose di vaccino, dopo gli annunci del presidente Macron lunedì sera. Più di 900mila si sono precipitati sull’app Doctolib nei minuti che hanno seguito l’intervento in tv: di fronte alla ripresa dei contagi a causa della variante Delta, viene esteso a molte attività l’obbligo di presentare il(vaccino o test negativo recentissimo), dal 21 luglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

