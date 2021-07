F1 Silverstone 2021, il debutto della Sprint Race: cos'è e come funziona (Di martedì 13 luglio 2021) Il nuovo formato di qualifica debutterà sabato 18 luglio a Silverstone e sarà riproposto a Monza e a Interlagos. Si spera aggiunga ulteriore spettacolo, magari già nel duello Verstappen - ... Leggi su today (Di martedì 13 luglio 2021) Il nuovo formato di qualifica debutterà sabato 18 luglio ae sarà riproposto a Monza e a Interlagos. Si spera aggiunga ulteriore spettacolo, magari già nel duello Verstappen - ...

