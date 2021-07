Documentario Renzi: leader Iv, 'non ho nulla da nascondere, non temo niente e nessuno' (2) (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - "Con molta tranquillità e determinazione, io dico che vado avanti con più decisione di prima, vado avanti a testa alta", prosegue Renzi nel video su Fb. "Quello che riguarda è tutto trasparente e tracciato. Io non ho niente da nascondere e nulla di cui vergognarmi. E quindi buon lavoro ai magistrati che facciano il loro dovere di indagare, noi siamo a loro disposizione". "Buon lavoro alla stampa e anche a chi non si lascia fermare. Io non ho paura di nessuno e di niente. Abbiamo mandato a casa un governo perchè le cose non funzionavano, lo rifarei oggi. Se qualcuno pensa mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - "Con molta tranquillità e determinazione, io dico che vado avanti con più decisione di prima, vado avanti a testa alta", proseguenel video su Fb. "Quello che riguarda è tutto trasparente e tracciato. Io non hodadi cui vergognarmi. E quindi buon lavoro ai magistrati che facciano il loro dovere di indagare, noi siamo a loro disposizione". "Buon lavoro alla stampa e anche a chi non si lascia fermare. Io non ho paura die di. Abbiamo mandato a casa un governo perchè le cose non funzionavano, lo rifarei oggi. Se qualcuno pensa mi ...

Advertising

Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - rtl1025 : ??L'ex premier Matteo #Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip L… - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Renzi indagato, al centro dell'indagine ci sono i bonifici del documentario “Firenze secondo me”, ch… - BupaMichele : RT @petergomezblog: Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito. Indagine su 450 mila euro pe… - vivinbaro : RT @mariamacina: Il Tg1 non vedeva l’ora di annunciare l’avviso di garanzia a Renzi su un finanziamento illecito in relazione al documentar… -