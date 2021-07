Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia (Di martedì 13 luglio 2021) In crescita le principali Borse Asiatiche, sostenute dai guadagni dei big della tecnologia a Hong Kong (+1,7% a mercati ancora aperti), mentre la Cina registra a giugno un surplus commerciale oltre le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) In crescita le principali Borsetiche, sostenute dai guadagni dei biga Hong Kong (+1,7% a mercati ancora aperti), mentre la Cina registra a giugno un surplus commerciale oltre le ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia: In Cina in rialzo surplus commerciale, anche per expo… - FIRSTonlineTwit : Il Nikkei mette a segno un rialzo del 2% mentre arretra lo yen, la tradizionale valuta rifugio d’Asia. - ansa_economia : Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo. Maglia rosa Tokyo (+2,2%), lo yen stabile sul dollaro… - DividendProfit : Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo – Economia - fisco24_info : Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo: Maglia rosa Tokyo (+2,2%), lo yen stabile sul dollaro -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia In crescita le principali Borse asiatiche, sostenute dai guadagni dei big della tecnologia a Hong Kong (+1,7% a mercati ancora aperti), mentre la Cina registra a giugno un surplus commerciale oltre le ...

Borsa: future europei cauti, attesa per trimestrali e inflazione Usa Si preannuncia all'insegna della cautela l'avvio delle Borse europee, dopo i nuovi record di Wall Street e la seduta positiva in Asia, spinte anche dal rally delle esportazioni cinesi (+32,2% tendenziale a giugno), segno di una normalizzazione della domanda estera. I future sull'Eurostoxx 50 si muovono intorno alla parita' ...

Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia - Economia ANSA Nuova Europa Borsa Tokyo: l'indice Nikkei prosegue nello slancio sostenuto da Wall Street (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - La Borsa di Tokyo ha proseguito lo slancio di ieri, sostenuta dai nuovi massimi raggiunti a Wall ...

Borsa: future europei cauti, attesa per trimestrali e inflazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 lug - Si preannuncia all'insegna della cautela l'avvio delle Borse europee, dopo i nuovi record di Wall Street e la seduta positiva in Asia, spinte anche da ...

In crescita le principali Borse asiatiche, sostenute dai guadagni dei big della tecnologia a Hong Kong (+1,7% a mercati ancora aperti), mentre la Cina registra a giugno un surplus commerciale oltre le ...Si preannuncia all'insegna della cautela l'avvio delle Borse europee, dopo i nuovi record di Wall Street e la seduta positiva in, spinte anche dal rally delle esportazioni cinesi (+32,2% tendenziale a giugno), segno di una normalizzazione della domanda estera. I future sull'Eurostoxx 50 si muovono intorno alla parita' ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - La Borsa di Tokyo ha proseguito lo slancio di ieri, sostenuta dai nuovi massimi raggiunti a Wall ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 lug - Si preannuncia all'insegna della cautela l'avvio delle Borse europee, dopo i nuovi record di Wall Street e la seduta positiva in Asia, spinte anche da ...