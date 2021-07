Battiti Live, gli ospiti di Elisabetta Gregoraci e la scaletta della prima puntata (Di martedì 13 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live e tanti ospiti pronti a salire sul palco per la prima puntata. La scaletta dello show promette emozioni e tanta musica. Il programma parte martedì 13 luglio per un totale di 5 puntate fra nomi importanti e canzoni che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Battiti Live 2021 quest’anno va in scena in una location unica: l’arena del Castello Aragonese di Otranto. A questo palco si ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021)torna in tv cone tantipronti a salire sul palco per la. Ladello show promette emozioni e tanta musica. Il programma parte martedì 13 luglio per un totale di 5 puntate fra nomi importanti e canzoni che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Presentato dae Alan Palmieri,2021 quest’anno va in scena in una location unica: l’arena del Castello Aragonese di Otranto. A questo palco si ...

DotanMusic : Ciao Italia! I’ll be back on national tv tonight for Battiti Live ?? Siete pronti a cantare con me? Stasera a Battit… - MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - dodolight99 : RT @DotanMusic: Ciao Italia! I’ll be back on national tv tonight for Battiti Live ?? Siete pronti a cantare con me? Stasera a Battiti Live s… - Erregi12 : Stasera battiti live Italia uno?? #battitilive - GiuntaFlavia : RT @radionorba: Questa sera Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia 1 #battitilive @Alan_Palmieri #elisabettagregoraci @PollioMariasole… -