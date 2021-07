Ue Borrell incontra Lapid | Occasione per riavviare relazione con Israele

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha invitato il primo ministro supplente e ministro degli esteri israeliano Yaira partecipare alla riunione dei ministri Esteri EU dopo 12 anni di assenza "in cui i rapporti tra EU/si sono deteriorati"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borrell incontra

Rai News

Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, amico dei talebani dell'accoglienza,il Papa per spingere la Ue a riedizioni di Mare Nostrum e operazione Sophia, le missioni ..., ha ...Merkele parla regolarmente con Putin (l'ultimo colloquio telefonico all'inizio di questa ...un colloquio a Bruxelles con l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera Josep. ...L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato domenica a Bruxelles per ...BRUXELLES - "L'alto rappresentante Ue Josep Borrell ha incontrato domenica a Bruxelles per colloqui bilaterali il primo ministro supplente e ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid. La visita rapp ...