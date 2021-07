Sindaco Foligno a Spinazzola, grazie Leonardo (Di lunedì 12 luglio 2021) "grazie Leonardo, ti aspettiamo a Foligno, come avevamo già promesso, per tributarti il doveroso e meritato tributo": il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini si rivolge così a Leonardo Spinazzola, neo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) ", ti aspettiamo a, come avevamo già promesso, per tributarti il doveroso e meritato tributo": ildiStefano Zuccarini si rivolge così a, neo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Foligno Sindaco Foligno a Spinazzola, grazie Leonardo "Grazie Leonardo, ti aspettiamo a Foligno, come avevamo già promesso, per tributarti il doveroso e meritato tributo": il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini si rivolge così a Leonardo Spinazzola, neo campione d'Europa di calcio con l'Italia. Il calciatore è infatti originario della città umbra. "Questi Europei di ...

Spinazzola simbolo dell'Europeo. Foligno coccola il suo idolo - Zuccarini: 'Grazie Leonardo' ...del sindaco a Spinazzola E così, il vederlo saltellare con le stampelle in mezzo al campo, insieme ai compagni di squadra, ha riempito di gioia il cuore dei folignati. ' Un ragazzo di Foligno è ...

