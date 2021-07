Nazionale arrivata a Palazzo Chigi tra due ali di folla. Ora l’incontro con il Premier Draghi (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal Quirinale a Palazzo Chigi, la Nazionale incontra il Premier Mario Draghi. Un tragitto breve ma lunghissimo, con la Nazionale che è stata accolta da un bagno di folla festante che ha salutato i campioni d’Europa. Chiellini ha alzato la coppa (ormai inseparabile) e l’ha mostrata ai tifosi, cantando insieme a loro. Con loro anche Matteo Berrettini, anche lui protagonista ieri, e anche lui osannato dai tifosi. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal Quirinale a, laincontra ilMario. Un tragitto breve ma lunghissimo, con lache è stata accolta da un bagno difestante che ha salutato i campioni d’Europa. Chiellini ha alzato la coppa (ormai inseparabile) e l’ha mostrata ai tifosi, cantando insieme a loro. Con loro anche Matteo Berrettini, anche lui protagonista ieri, e anche lui osannato dai tifosi. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

