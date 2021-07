Mourinho: “So che al 100% un rigorista dell’Inghilterra si è rifiutato. Saka non può avere sulle spalle il destino di un Paese” (Di lunedì 12 luglio 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Talk Radio in cui ha commentato il finale ai calci di rigore che ha assegnato gli Europei all’Italia contro l’Inghilterra. Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità. Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al 100% che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) José, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Talk Radio in cui ha commentato il finale ai calci di rigore che ha assegnato gli Europei all’Italia contro l’Inghilterra. Penso che sia troppo per un ragazzinotuttoin questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità. Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto alche un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha ...

