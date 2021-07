Ma come si fa a competere con Netflix, Disney+ e Amazon? (Di lunedì 12 luglio 2021) La battaglia dello streaming La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 1, di Ettore Livini. Il Signore degli anelli contro Topolino & Co. Harry Potter contro Arsenio Lupin. La guerra mondiale del telecomando sta riscrivendo con un cast d’eccezione e a suon di miliardi il mercato mondiale delle televisioni. Lo tsunami dello streaming – con Netflix, Disney+ e Amazon Prime in prima fila – ha fatto saltare tutte le vecchie regole del gioco. I cari vecchi palinsesti non esistono più, sono ormai quasi un ricordo del passato. La tv si consuma alla carta, come il menu di un ristorante: si sceglie cosa vedere dalla lista dei ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 luglio 2021) La battaglia dello streaming La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 1, di Ettore Livini. Il Signore degli anelli contro Topolino & Co. Harry Potter contro Arsenio Lupin. La guerra mondiale del telecomando sta riscrivendo con un cast d’eccezione e a suon di miliardi il mercato mondiale delle televisioni. Lo tsunami dello streaming – conPrime in prima fila – ha fatto saltare tutte le vecchie regole del gioco. I cari vecchi palinsesti non esistono più, sono ormai quasi un ricordo del passato. La tv si consuma alla carta,il menu di un ristorante: si sceglie cosa vedere dalla lista dei ...

