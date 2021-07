Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare (Di lunedì 12 luglio 2021) BRUXELLES - "Il giornalismo in bielorussia è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro aiuto". ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) BRUXELLES - "Il giornalismo ina è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro aiuto". ...

"La vita in prigione in Bielorussia significa tortura - continua Ivashkevich - contro i giornalisti in prigione si usano tentativi di soffocamento, si chiudono 5 persone in una cella di due metri ...

Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare - Europa, None "La vita in prigione in Bielorussia significa tortura - continua Ivashkevich - contro i giornalisti in prigione si usano tentativi di soffocamento, si chiudono 5 persone in una cella di due metri ...

Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare - Europarlamento Agenzia ANSA Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare BRUXELLES - "Il giornalismo in Bielorussia è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro aiuto".

