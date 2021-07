Finale degli Europei di calcio | caroselli sui viali e persone in strada ma nessuna criticità

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINE PRIMO TEMPO ?????????????????? #ItaliaInghilterra 0??-1?? ?? Shaw 2’ ?? Inizia in salita la finale degli #Azzurri sub… - Agenzia_Italia : Il video degli incidenti del dopo-partita a Wembley. Fermati 45 tifosi inglesi - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Domani sarò davanti alla televisione per la finale degli Europei e spero di inginocchiarmi dopo l… - bakibakinioren1 : RT @exmpatia: dalla finale degli europei al live action di haikyuu è un attimo - Alessia34575315 : RT @kkoocherrie: visto che oggi c’è la finale degli europei vi lascio il santino dei bangtan as italian flag -

Ultime Notizie dalla rete : Finale degli

Il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini sono scesi per primi dal pullman di fronte al Quirinale portando in mano il trofeo vinto a Wembley nellaEuropei. La squadra prima di entrare ha salutato la folla tifosi radunata in un via al lato del palazzo. Video su questo argomento Italia campione, i tifosi fanno il bagno a Fontana di ...... TIFOSI ITALIANI PICCHIATI DA INGLESI?/ Video scontrima... I quotidiani inglesi hanno ... con il senno di poi non avesse avuto tempo per fare i campi avrebbe potuto festeggiare la vittoria...Si potrebbe chiamare ''after match special'' la ''pastasciutta di Bonucci'', in onore del difensore della nazionale che ieri sera, per zittire i tifosi inglesi dopo la vittoria dell'Italia agli Europe ...Un epilogo che «spezza il cuore». Così il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, ...