FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X/S: l'upgrade next-gen gratis solo con la Ultimate Edition da €99 (Di lunedì 12 luglio 2021) Con FIFA 22 l'upgrade next-gen a PS5 e Xbox Series X/S funzionerà in modo diverso rispetto a quanto visto con FIFA 21. Il sistema Dual Entitlement introdotto lo scorso anno, che permetteva l'upgrade gratuito alla next-gen, non sarà disponibile per tutti. In FIFA 22, sarà disponibile solo con la Ultimate Edition da €99.

