FIFA 22: l’upgrade non sarà gratuito (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il reveal ufficiale del trailer di FIFA 22, veniamo a sapere che, se si acquista una copia per PS4 o Xbox One e si vuole effettuare l’upgrade per la next gen, esso non sarà del tutto gratuito È stato recentemente svelato da EA Sports il primo trailer di FIFA 22, e grazie ad esso si sono delineate una serie di feature del gioco che i fan sicuramente si aspetteranno, partendo dalla tecnologia HyperMotion per migliorare le animazioni. Tuttavia, proprio come è successo con Battlefield 2042, i fan di FIFA 22 dovranno pagare un extra se vogliono effettuare un upgrade del titolo dalla ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il reveal ufficiale del trailer di22, veniamo a sapere che, se si acquista una copia per PS4 o Xbox One e si vuole effettuareper la next gen, esso nondel tuttoÈ stato recentemente svelato da EA Sports il primo trailer di22, e grazie ad esso si sono delineate una serie di feature del gioco che i fan sicuramente si aspetteranno, partendo dalla tecnologia HyperMotion per migliorare le animazioni. Tuttavia, proprio come è successo con Battlefield 2042, i fan di22 dovranno pagare un extra se vogliono effettuare un upgrade del titolo dalla ...

Advertising

GamingToday4 : FIFA 22: l’upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S solo con la Ultimate Edition (da 99 euro) - Multiplayerit : FIFA 22: l'upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S solo con la Ultimate Edition (da 99 euro) - SteelRevel : RT @IGNitalia: #FIFA22 debutta a ottobre su console e PC: prezzo standard su PS4 e Xbox One, piccolo aumento su PS5 e Xbox Series X/S. Per… - IGNitalia : #FIFA22 debutta a ottobre su console e PC: prezzo standard su PS4 e Xbox One, piccolo aumento su PS5 e Xbox Series… - misteruplay2016 : FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X/S: l’upgrade next-gen gratis solo con la Ultimate Edition da €99 -