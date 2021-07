Europei, Pregliasco: “Con festeggiamenti abbiamo dato spinta a Rt in rialzo” (Di lunedì 12 luglio 2021) All’indomani dei festeggiamenti di piazza per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio riflettori puntati sui contagi da coronavirus. “L’Rt in rialzo è un destino e certo con tutto quello che abbiamo fatto con gli Europei gli abbiamo dato una facilitazione, perché in tutti quegli assembramenti è chiaro che c’era una quota parte di giovani asintomatici che sono andati in giro a festeggiare” dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano. L’aumento dei contagi, osserva, “è una cosa che comunque sarebbe avvenuta, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) All’indomani deidi piazza per la vittoria dell’Italia aglidi calcio riflettori puntati sui contagi da coronavirus. “L’Rt inè un destino e certo con tutto quello chefatto con gligliuna facilitazione, perché in tutti quegli assembramenti è chiaro che c’era una quota parte di giovani asintomatici che sono andati in giro a festeggiare” dice il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano. L’aumento dei contagi, osserva, “è una cosa che comunque sarebbe avvenuta, ma ...

