Europei di calcio, l'arrogante Inghilterra umiliata dall'Italietta. Ma stia attenta, in futuro rischia di perdere molto più di una coppa (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli inglesi hanno chiamato noi italiani in ogni modo ma, a differenza degli americani, con sarcasmo mai con ironia cioè col desiderio inespresso di offendere. Questi Europei di calcio che, secondo alcuni (che sbagliano) la GB non avrebbe dovuto giocare essendo uscita dall'UE (l'Europa geografica non coincide con quella socio-economico-politica), hanno visto confrontarsi due squadre diverse quanto le rispettive storie, i loro ideali, capacità, sogni e incubi. La GB, che vinse la guerra e quella che ne è seguita, ha sempre sorriso di sottocchio alla convinzione austro-ungarica che l'Italia sia mera espressione geografica. Pensano di noi che siamo svogliati, ...

