Conte e Grillo, intesa a un passo dalla scissione: ruoli distinti nel Movimento (Di lunedì 12 luglio 2021) I Cinque Stelle si fermano a un passo dal baratro. Quando tutto sembrava saltato e la scissione ormai inevitabile, Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’accordo sulla nuova organizzazione del Movimento. Una svolta annunciata dal reggente Vito Crimi. A breve si voterà per il nuovo statuto e il nuovo presidente pentastellato. Crimi ha letto un messaggio congiunto del fondatore (Grillo) e del leader incaricato (Conte). “Il Movimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa – ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 luglio 2021) I Cinque Stelle si fermano a undal baratro. Quando tutto sembrava saltato e laormai inevitabile, Beppee Giuseppehanno trovato l’accordo sulla nuova organizzazione del. Una svolta annunciata dal reggente Vito Crimi. A breve si voterà per il nuovo statuto e il nuovo presidente pentastellato. Crimi ha letto un messaggio congiunto del fondatore () e del leader incaricato (). “Ilsi dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa – ...

virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - petergomezblog : M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - LuigiAssecasa : RT @virginiaraggi: Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che hanno… - siceid : @PoliticaPerJedi Chi si è piegato di più nell'accordo? Grillo o Conte? O si sono piegati a metà strada? -