Auguri maestro Riccardo Muti. La sua è veramente “Un’estate da re”: un palco non basta, meglio due (Di lunedì 12 luglio 2021) Si dichiarano ufficialmente aperti i festeggiamenti per gli 80 anni che il maestro Riccardo Muti compirà il 28 luglio. E non si poteva scegliere location più adatta alle celebrazioni: un palco grandioso per ospitare i duecento musicisti della Orchestra Cherubini e un parterre di duemila poltroncine, distanziate, davanti alla facciata monumentale della Reggia di Caserta, l’ultima grande realizzazione del barocco italiano, voluta da Carlo III di Borbone, re di Napoli e di Sicilia. Tutto in nome di quella grandeur che piace tanto a De Luca, seduto in prima fila, riceve in diretta i complimenti del maestro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Si dichiarano ufficialmente aperti i festeggiamenti per gli 80 anni che ilcompirà il 28 luglio. E non si poteva scegliere location più adatta alle celebrazioni: ungrandioso per ospitare i duecento musicisti della Orchestra Cherubini e un parterre di duemila poltroncine, distanziate, davanti alla facciata monumentale della Reggia di Caserta, l’ultima grande realizzazione del barocco italiano, voluta da Carlo III di Borbone, re di Napoli e di Sicilia. Tutto in nome di quella grandeur che piace tanto a De Luca, seduto in prima fila, riceve in diretta i complimenti del...

Advertising

_CarlottaMiller : RT @fattoquotidiano: Auguri maestro Riccardo Muti. La sua è veramente “Un’estate da re”: un palco non basta, meglio due - fattoquotidiano : Auguri maestro Riccardo Muti. La sua è veramente “Un’estate da re”: un palco non basta, meglio due - RZironda : RT @clarisse_info: festa di #SanBenedetto 'Ascolta attentamente, o figlio, gl'insegnamenti del maestro e porgi l'orecchio del tuo cuore.'… - RosalbaSegatori : RT @clarisse_info: festa di #SanBenedetto 'Ascolta attentamente, o figlio, gl'insegnamenti del maestro e porgi l'orecchio del tuo cuore.'… - Daniela16443097 : Auguri al grande maestro!!! La sua eleganza è il gusto del bello so on unici!!! ?? -