WTA Budapest 2021: Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone ungherese (Di domenica 11 luglio 2021) Il circuito WTA fa tappa a Budapest, là dove si sarebbero dovute svolgere quelle finali di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) che invece la capitale dell’Ungheria ha rinunciato a organizzare. Il 250 magiaro, però, resta, e ha anche un buon campo partenti con diverse personalità interessanti. Tra queste, troviamo due giocatrici italiane: Sara Errani è di scena dopo i quarti ad Amburgo, e questa volta ha di fronte la rumena Irina Bara, con cui ha giocato e vinto nel 2019 a Bogotà, e si trattava anche allora di un confronto di primo turno. Per quanto riguarda invece Elisabetta Cocciaretto, che per la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Il circuito WTA fa tappa a, là dove si sarebbero dovute svolgere quelle finali di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) che invece la capitale dell’Ungheria ha rinunciato a organizzare. Il 250 magiaro, però, resta, e ha anche un buon campo partenti con diverse personalità interessanti. Tra queste, troviamo due giocatrici italiane:è di scena dopo i quarti ad Amburgo, e questa volta ha di fronte la rumena Irina Bara, con cui ha giocato e vinto nel 2019 a Bogotà, e si trattava anche allora di un confronto di primo turno. Per quanto riguarda invece, che per la prima ...

