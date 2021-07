Wimbledon, finale Djokovic-Berrettini: maxi-schermi a Roma per assistere alla partita (Di domenica 11 luglio 2021) Domenica di passione per i tifosi italiani. Si comincia alle 15 con la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, primo italiano della storia ad arrivare all’atto finale sull’erba inglese. Un evento per cui si accenderanno i maxi-schermi di Piazza del Popolo nella Fan Zone allestita per Euro 2020. Dopo la partita di tennis, spazio al concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell’Uefa Festival, prima di tornare a tifare davanti agli schermi per Italia-Inghilterra degli Europei alle ore 21. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Domenica di passione per i tifosi italiani. Si comincia alle 15 con laditra Novake Matteo, primo italiano della storia ad arrivare all’attosull’erba inglese. Un evento per cui si accenderanno idi Piazza del Popolo nella Fan Zone allestita per Euro 2020. Dopo ladi tennis, spazio al concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell’Uefa Festival, prima di tornare a tifare davanti agliper Italia-Inghilterra degli Europei alle ore 21. SportFace.

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - CiaoKarol : INIZIA LA DOMENICA DEL GRANDE SOGNO ITALIANO ???? Berrettini-Djokovic, in campo alle 15: una finale per la storia. L… - SkySport : ? Berrettini-Djokovic: cresce l'attesa ?? Allenamento con Lorenzi prima della finale di Wimbledon ?? L'avvicinamento… -