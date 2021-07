Wimbledon, Djokovic è imbattibile: Berrettini s'inchina al più forte di tutti (Di domenica 11 luglio 2021) Il cammino di Novak Djokovic verso il Grande Slam è sempre più vicino al traguardo. Il tennista serbo, numero uno al mondo, dopo l'iniziale set di svantaggio contro Matteo... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) Il cammino di Novakverso il Grande Slam è sempre più vicino al traguardo. Il tennista serbo, numero uno al mondo, dopo l'iniziale set di svantaggio contro Matteo...

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - mirrovrs : RT @perchetendenza: 'Nole': Perché Novak Djokovic ha battuto in rimonta Matteo Berrettini (che ha comunque lottato fino alla fine disputand… - Tomas1374 : RT @WeAreTennisITA: Djokovic diventa così il secondo uomo ad aver vinto gli Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon nella stessa stag… -