Valentina Nulli Augusti rivelazione shock | “Non riuscivo più a sopportare le liti con Tommaso”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 11 luglio 2021) Oramai è ufficiale cheEletti, la coppia più chiacchierata (e criticata) di Temptation Island, non stanno più insieme. I due, dopo il falò di confronto, hanno deciso di uscire da single e di chiudere la loro storia d’amore. Una volta concluso il programma,si è sfogata in un’intervista, utilizzando toni duri nei confronti dell’ex fidanzato. Love is in the air anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021 Scopriamo che cosa ci riservano le puntate della soap turca in onda questa ...