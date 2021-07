Upas, l'attrice di Lara su Roberto Ferri: «E' uno spasso» (Di domenica 11 luglio 2021) L'attrice che veste i panni di Lara Martinelli in Un posto al sole, ovvero Chiara Conti ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del collega Riccardo Polizzy Carbonelli. Quest'ultimo interpreta il temibile Roberto Ferri e in Upas i due sono uniti da uno strano rapporto. Upas: Lara Martinelli parla di Roberto Ferri Chiara Conti, alias Lara Martinelli, ha fatto il suo ingresso nella grande famiglia di Un posto al sole da qualche mese. La donna, nella soap opera, ha un legame alquanto ambiguo con ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 luglio 2021) L'che veste i panni diMartinelli in Un posto al sole, ovvero Chiara Conti ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del collega Riccardo Polizzy Carbonelli. Quest'ultimo interpreta il temibilee ini due sono uniti da uno strano rapporto.Martinelli parla diChiara Conti, aliasMartinelli, ha fatto il suo ingresso nella grande famiglia di Un posto al sole da qualche mese. La donna, nella soap opera, ha un legame alquanto ambiguo con ...

Advertising

untuffoalcuore : Silvia è una buona attrice. L'avrei vista bene in altre parti #upas #unpostoalsole - eleobor : In tutte le sfumature delle storie affrontate ad @UPAS_Rai e quindi sfumature di vita vera mi accorgo che l’attrice… - Nino_313_ : No autori fate la Sere meno Sere non è un'attrice politicamente corretta ahah (Scherzo) #upas -