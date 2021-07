Richard Branson vola nello spazio con la Virgin Galactic (Di domenica 11 luglio 2021) Il magnate inglese Richard Branson si è lanciato nello spazio a bordo della navicella spaziale Virgin Galactic. Il tanto atteso lancio, dallo spazioporto America della Virgin Galactic nel deserto del Nuovo Messico, è stato leggermente ritardato a causa del maltempo. La navicella, che trasporta Branson e altri cinque astronauti, è stata soprannominata Spaceflight Unity 22 ha portato il gruppo a un’altitudine di circa 85 chilometri, soglia che la Federal Aviation Administration riconosce come il confine dello ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Il magnate inglesesi è lanciatoa bordo della navicella spaziale. Il tanto atteso lancio, dalloporto America dellanel deserto del Nuovo Messico, è stato leggermente ritardato a causa del maltempo. La navicella, che trasportae altri cinque astronauti, è stata soprannominata Spaceflight Unity 22 ha portato il gruppo a un’altitudine di circa 85 chilometri, soglia che la Federal Aviation Administration riconosce come il confine dello ...

