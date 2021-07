Raffaella Carrà | a chi va la sua eredità | beni e patrimonio

Leggi su vesuvius

(Di domenica 11 luglio 2021), a chi va l’dell’amatissima showgirl: i suoie a quanto ammonta l’intero. I primi dettagli sull’della famosa showgirl (via screenshot)è morta da pochi giorni e in molti si domandano se la donna abbia fatto testamento, la donna non ha figli né parenti diretti. In queste ore circolano in rete infatti, varie indiscrezioni e notizie a proposito dell’della donna e chi abbia potuto lasciarla. Unnon valutato e ancora ignoto ma sicuramente ...