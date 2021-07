Quale sarà il futuro degli FPS? - editoriale (Di domenica 11 luglio 2021) Nel corso degli appuntamenti di avvicinamento all'EA Play Live di luglio, evento pensato per alzare il sipario sul futuro prossimo del colosso americano, gli sviluppatori di Respawn Entertainment all'opera sull'instancabile Apex Legends e i ragazzi di DICE impegnati su Battlefield hanno condiviso con il pubblico la visione della compagnia a proposito del genere FPS. Un genere, quello dello sparatutto in prima persona, che nel corso della storia del medium si è adeguato come un perfetto trasformista alle correnti creative dominanti, mutando svariate volte per forma e ambizione in modo da mantenere salda la sua presa sullo scettro delle ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) Nel corsoappuntamenti di avvicinamento all'EA Play Live di luglio, evento pensato per alzare il sipario sulprossimo del colosso americano, gli sviluppatori di Respawn Entertainment all'opera sull'instancabile Apex Legends e i ragazzi di DICE impegnati su Battlefield hanno condiviso con il pubblico la visione della compagnia a proposito del genere. Un genere, quello dello sparatutto in prima persona, che nel corso della storia del medium si è adeguato come un perfetto trasformista alle correnti creative dominanti, mutando svariate volte per forma e ambizione in modo da mantenere salda la sua presa sullo scettro delle ...

Advertising

marcocappato : Finché terranno segreto lo Statuto sul quale discutono non sarà un dibattito politico, ma una rissa di potere. Epp… - Nicco60976267 : @TucciTuccio Chissà quale sarà la tua... ?????? - ilPontormo : RT @AnselmoP13: @EnricoLetta Strumentalizzare e mistificare una vittoria puramente SPORTIVA del nostro bel Paese quale è l'ITALIA, lo trovo… - giulielle16_ : Colonna sonora per me sarà MA QUALE DIETA - dolcementecaty : RT @pensieroprimo1: Il vibrare in ogni fibra.. del mio corpo! Mi ricorda, quanto la tua presenza.. -Fa! Nulla, ti verrà taciuto ..di me.. m… -