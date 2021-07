Advertising

AssoCare : Un Operatore Socio Sanitario è stato arrestato con l'accusa di organizzare scommesse illegali chiedendo soldi a paz… - zazoomblog : OSS arrestato organizzava scommesse illegali con i pazienti sulla partita Italia – Inghilterra. - #arrestato… -

Ultime Notizie dalla rete : OSS arrestato

Zazoom Blog

...che non avevano superato la prova pratica del concorso per 274 posti a tempo indeterminato di. ...Posted on 4 Gennaio 2021 4 Gennaio 2021 Author Redazione Un ragazzo di 19 anni è stato......il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano " il trend negativo non si è... Ultimi articoli pubblicati Redazione InfoNurse Informa Infermieri eCondividi: Twitter Facebook ...La polizia ha arrestato Emanuele Presti , 29enne, il giovane palermitano che ieri pomeriggio in via Barisano da Trani, nel quartiere Cruillas, ha sparato al padre al culmine di una lite . Sembra che p ...Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Emanuele Lauretta, 39 anni, disoccupato, con precedenti penali. L'articolo Bottega de ...