Katia Serra sarà la prima donna a commentare una partita della nazionale in Rai (Di domenica 11 luglio 2021) Stasera sarà storica in tutti i sensi. E la sfortuna di Alberto Rimedio, che non potrà fare la telecronaca del match finale di Euro 20202 – Italia-Inghilterra presso lo stadio di Wembley – è diventata la fortuna di altre due persone. Saranno infatti Katia Serra e Stefano Bizzotto a raccontarci quello che accadrà stasera agli azzurri nell'ultima notte degli Europei a Londra. I due, che devono volare a Londra sbrigando le pratiche last minute, sono la combinazione scelta per rimediare all'ultimo minuto alla positività del telecronista che è stato voce della nostra nazionale fino all'ultima sfida, quella con ...

