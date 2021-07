Italia-Inghilterra 1-1 | l’Europa si tinge d’azzurro dopo i rigori | Tabellino e Highlights

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - Coninews : ? IL SOGNO AZZURRO È REALTÀ ? Nella bolgia di Wembley l'Italia batte ai rigori i padroni di casa dell'Inghilterra… - Federica220990 : RT @PadfootBlack__: NON SOLO ABBIAMO VINTO MA ABBIAMO VINTO CONTRO L’INGHILTERRA A WEMBLEY A LONDRA IL CIELO SI TINGE D’AZZURRO SU TUTTA L… - rubenanguiano : Carissimi tifosi, scusateci, però, Italia vince, Eurocopa azzurri!!! Testa di cazzo, coglione, vaffanculo, stronzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Inghilterra

Pronti via e l'è subito in vantaggio. Da un corner per l'(2') parte un contropiede con assist perfetto di Trippier per Shaw. Inglesi solidi, l'stenta a reagire. Unico ...Il video che mostra l'esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell'durante la finale degli Europei a Wembley contro l'ha fatto il giro del web, e ...Roberto Mancini si è presentato visibilmente provato, in positivo, ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Inghilterra. Ecco le parole di un ct in lacrime e con gli occhi lucidissimi: "Siamo ...Di Shaw e Bonucci le reti nei tempi regolamentari, fatali per gli inglesi gli errori di Rashford, Sancho e Saka. E' paradiso azzurro.