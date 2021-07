Harry Kane: “Io come Geoff Hurst? Una leggenda. Vogliamo una notte da ricordare” (Di domenica 11 luglio 2021) L’Inghilterra è convinta di sconfiggere comodamente l’Italia nella Finale degli Europei di calcio in programma questa sera (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. I padroni di casa, spinti da 60.000 tifosi caldissimi, hanno la certezza di essere superiori alla nostra Nazionale e di poter finalmente mettere le mani su quel trofeo continentale mai conquistato in passato. Il capitano Harry Kane non è stato scaramantico nella giornata di ieri, palesando anche una certa sicurezza e sognando di diventare come Geoff Hurst, il leader della Nazionale dei Tre Leoni capace di vincere il Mondiale 1966 in casa ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) L’Inghilterra è convinta di sconfiggere comodamente l’Italia nella Finale degli Europei di calcio in programma questa sera (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. I padroni di casa, spinti da 60.000 tifosi caldissimi, hanno la certezza di essere superiori alla nostra Nazionale e di poter finalmente mettere le mani su quel trofeo continentale mai conquistato in passato. Il capitanonon è stato scaramantico nella giornata di ieri, palesando anche una certa sicurezza e sognando di diventare, il leader della Nazionale dei Tre Leoni capace di vincere il Mondiale 1966 in casa ...

