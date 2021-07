Gasly futuro | il pilota parlerà con Marko a fine stagione

(Di domenica 11 luglio 2021) Se il 2020 era stato l’anno della rinascita, dopo essere uscito con le ossa rotte dal “frullatore” Red Bull il 2021 è stato quello della riconferma per Pierre. IlFrancese Alpha Tauri ha migliorato visibilmente le sue prestazioni ed è stato uno dei più veloci in circolazione. La F1 in questasta dando spettacolo grazie alla forza della Red Bull, alla voglia della Ferrari di stupire e alle difficoltà del team Mercedes. Brundle commenta la situazione della Mercedes: unche punta in alto Dopo 9 Gp disputati in questo campionato il nativo ...

Spingere la scuderia italiana laddove non è mai arrivata è l'obiettivo che si è dato. Intanto però, inevitabilmente, il 25enne francese deve iniziare a pensare al proprio. Il suo ...Più possibilista, invece, Pierre. Il pilota dell'Alpha Tauri, infatti, spiega come serva ... Se ci saranno elementi positivi, ed il pubblico avrà apprezzato, perché non tenerla per il? Ad ...Il pilota francese dell'Alpha Tauri, Pierre Gasly, guarda al futuro e parla di quella che potrebbe essere la sua prossima scelta ...Chi lo prende il sedile in Williams se George Russell va davvero in Mercedes? Tanti i nomi. Da Bottas a Hülkenberg, fino a Ticktum.