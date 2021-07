Fiorentina, il futuro di Vlahovic è un rebus (Di domenica 11 luglio 2021) Inizia l’era della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo. Tra questi figura Dusan Vlahovic, protagonista assoluto della passata stagione, il cui futuro, però, rimane un rebus da sciogliere. La società viola, infatti, vorrebbe rinnovare il contratto – in scadenza a giugno 2022 – del proprio gioiello ma, al momento, la trattativa stenta a decollare e le pretendenti non mancano. Fiorentina, IL futuro DI Vlahovic Dusan Vlahovic è uno dei protagonisti del mercato. Moltissime squadre ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) Inizia l’era della nuovadi Vincenzo Italiano. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo. Tra questi figura Dusan, protagonista assoluto della passata stagione, il cui, però, rimane unda sciogliere. La società viola, infatti, vorrebbe rinnovare il contratto – in scadenza a giugno 2022 – del proprio gioiello ma, al momento, la trattativa stenta a decollare e le pretendenti non mancano., ILDIDusanè uno dei protagonisti del mercato. Moltissime squadre ...

Advertising

Fiorentinanews : #Pellissier a FN: '#Italiano alla #Fiorentina può rigenerare giocatori che hanno reso poco fino ad ora. L'#Italia d… - Fiorentinanews : #Kokorin e futuro da vice in attacco. La #Fiorentina lo potrebbe cedere soltanto ad una condizione - Fiorentinanews : Da Vlahovic ad Antognoni, passando per Milenkovic e Pezzella. I quattro dubbi per il futuro che tengono la Fiorenti… - Fiorentinanews : L'indizio sul futuro di #Antognoni: 'Finale dell’Europeo, poi raduno della #Fiorentina e dopo cinque anni...' - rita_corrado : RT @FranckRibery: Il mio tempo alla Fiorentina insieme a voi è stato fantastico e avete svolto sempre un ottimo lavoro. GRAZIE! A ciascuno… -