**Europei: maestro Pappano a Spoleto, ‘non preoccupatevi, finiremo in tempo per partita’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Non preoccupatevi: faremo in fretta e finiremo in tempo per guardare la partita”. Divertente siparietto del maestro Antonio Pappano al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Prima del concerto di chiusura della 64ma manifestazione umbra, dove ha diretto l’Accademia di Santa Cecilia, il maestro ha infatti ‘rassicurato’ gli spettatori, avvertendoli che l’esibizione sarebbe finita in tempo per la finale degli Europei di calcio in programma stasera allo stadio di Wembley a partire dalle 21. Il concerto è stato anticipato alle ore ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Non: faremo in fretta einper guardare la partita”. Divertente siparietto delAntonioal Festival dei Due Mondi di. Prima del concerto di chiusura della 64ma manifestazione umbra, dove ha diretto l’Accademia di Santa Cecilia, ilha infatti ‘rassicurato’ gli spettatori, avvertendoli che l’esibizione sarebbe finita inper la finale degli Europei di calcio in programma stasera allo stadio di Wembley a partire dalle 21. Il concerto è stato anticipato alle ore ...

