**Europei: Fico, 'notte magica, grazie ragazzi!'** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Campioni d'Europa! notte magica! grazie ragazzi", scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Campioni d'Europa!ragazzi", scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto

Advertising

TV7Benevento : **Europei: Fico, 'notte magica, grazie ragazzi!'**... - fra_milton : @lbianchetti @Giulia_B @CarloCalenda Siamo tra i paesi europei che hanno maggiormente tagliato i dipendenti pubblic… - MarekZajatci : @KTonkova eh ma infatti per la tradizione ebraica era molto probabilmente un fico...siamo noi europei che ci siamo… - APeppinodit : RT @UnoNemoNessuno: Si ricorda, col cuore in mano, ai membri della Commissione #M5S @SPatuanelli @ettore_licheri @vitocrimi @crippa5stelle… - MimidiRosa1 : RT @UnoNemoNessuno: Si ricorda, col cuore in mano, ai membri della Commissione #M5S @SPatuanelli @ettore_licheri @vitocrimi @crippa5stelle… -