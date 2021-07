Due ragazzi cadono in Arno nella notte, salvati dai vigili del fuoco (Di domenica 11 luglio 2021) I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa notte intorno alle ore 3.45 in Arno, nei pressi del ponte alla Vittoria, per soccorrere un ragazzo e una di ragazza di 20 e 18 anni ... Leggi su lanazione (Di domenica 11 luglio 2021) Ideldel comando di Firenze sono intervenuti questaintorno alle ore 3.45 in, nei pressi del ponte alla Vittoria, per soccorrere un ragazzo e una di ragazza di 20 e 18 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Due ragazzi Covid, folla domenicale in Fiera: 'Ora via con pizza e vaccino' 'Alle due del pomeriggio - spiega il dottore Renato Costa, commissario per l'emergenza - siamo ... Insieme troveremo un modo per raggiungere i ragazzi della movida. Pensiamo a delle formule che mettano ...

Due ragazzi cadono in Arno nella notte, salvati dai vigili del fuoco I due ragazzi sono stati recuperati e portati a riva, per poi essere affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche Polizia municipale, Polizia di Stato e carabinieri. L'intervento si è ...

Incidente stradale a Mattarello, coinvolti due ragazzi di 21 e 22 anni l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Variante Delta, focolaio in Grecia…" E se inizialmente erano in 14 ora in Grecia ne sono rimasti bloccati la metà. Due ragazzi della comitiva raccontano che una delle ragazze è risultata… Leggi ...

Ragazza rapinata in Darsena a Milano, due arrestati Una giovane ecuadoriana è stata rapinata la notte scorsa in Darsena, tra i luoghi più noti della Movida milanese, da due uomini che sono stati arrestati poco dopo dagli agenti della Questura. La ...

