Drag Race Italia: ecco quando andrà in onda e dove sarà trasmesso (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di scoprire il cast della prima edizione di Drag Race Italia (dovrebbero essere in totale 10 concorrenti), online sono emerse alcune anticipazioni. Come già sapevamo le puntate saranno caricate settimanalmente su Discovery+ (servirà quindi sottoscrivere un abbonamento alla nota piattaforma streaming) e – al contrario di quanto successo con Love Island Italia – non approderanno su Real Time il giorno dopo, bensì ad un mese di distanza dalla proclamazione della vincitrice. A differenza sempre del programma di Giulia De Lellis, le puntate non saranno mandate in onda nel pre-serale ma addirittura in ... Leggi su biccy (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di scoprire il cast della prima edizione di(dovrebbero essere in totale 10 concorrenti), online sono emerse alcune anticipazioni. Come già sapevamo le puntate saranno caricate settimanalmente su Discovery+ (servirà quindi sottoscrivere un abbonamento alla nota piattaforma streaming) e – al contrario di quanto successo con Love Island– non approderanno su Real Time il giorno dopo, bensì ad un mese di distanza dalla proclamazione della vincitrice. A differenza sempre del programma di Giulia De Lellis, le puntate non saranno mandate innel pre-serale ma addirittura in ...

