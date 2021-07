Abiy Ahmed ha vinto con una maggioranza larghissima le elezioni in Etiopia, che secondo l’opposizione non sono state libere (Di domenica 11 luglio 2021) Il partito del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha vinto le elezioni per il rinnovo del parlamento in Etiopia con una maggioranza larghissima, che gli permetterà di rimanere in carica per altri cinque anni: secondo la Commissione elettorale etiope ha Leggi su ilpost (Di domenica 11 luglio 2021) Il partito del primo ministro etiopehaleper il rinnovo del parlamento incon una, che gli permetterà di rimanere in carica per altri cinque anni:la Commissione elettorale etiope ha

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Abiy Ahmed ha vinto con una maggioranza larghissima le elezioni in Etiopia, che secondo l’opposizione non sono state libere htt… - AzebMesghina : @martinplaut TANTI AUGURI A TE DR ABIY AHMED ??????????????TANTI AUGURI ETHIOPIA ???????????????BUON LAVORO ??????????? - ilpost : Abiy Ahmed ha vinto con una maggioranza larghissima le elezioni in Etiopia, che secondo l’opposizione non sono stat… - malberizzi : RT @malberizzi: Non solo Tigray: troppe le guerre scatenate dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed - malberizzi : RT @malberizzi: #etiopia Non solo Tigray: troppe le guerre scatenate dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed -