Wimbledon e Wembley | due sfide nella fatalità di una data L’11 luglio ’82 l’Italia vinse il Mundial

(Di sabato 10 luglio 2021) «Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!». Tre volte lo gridò nel microfono Nando Martellini perché con la vittoria di quella seradel calcio saliva per la terza volta sul tetto del mondo. Le prime due con Vittorio Pozzo (1934-1938) e ora con Enzo Bearzot. Un miracolo italiano quella coppa levata al cielo da capitan Zoff nel tempio madridista del Santiago Bernabeu. Era1982. Domani, esattamente a 39 anni di distanza la Nazionale di Roberto Mancini proverà a rinverdire quei fasti e a laurearsi per la seconda volta campione d’Europa. Per riuscirvi dovrà profanare un altro tempio, quello di ...

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - IlContiAndrea : Sarà una domenica bestiale! #Berrettini in finale a #Wimbledon (pazzesco) #ItaliaInghilterra a #Wembley Andiamo… - acmrougeetnoir : RT @robymancio: Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - ciafella : RT @Ste_Mazzu: Continuo ad augurarmi che Berrettini e la Nazionale di calcio vincano a Wimbledon e a Wembley, tuttavia il tifo strumental-p… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Wembley

A Londra si gioca il destino sportivo ...Per la prima volta ad arbitrare la finale dici sarà una donna, la croata Marija Cicak, che ha già diretto partite nelle ultime quindici edizioni die in tre olimpiadi. E' stata, ...Le sfide incrociate vedono Berrettini affrontare il n.1 del tennis mondiale Ðokovic mentre la Nazionale di Mancini contende Euro2020 agli inglesi, in casa loro ...Alla vigilia di Italia-Inghilterra finale di Euro 2020 in programma domani sera 11 luglio a Londra , cresce l'allarme contagi. In ...