Salvini e londa dei referendum

Secondo fine settimana di mobilitazione in tutta Italia per raccogliere firme a sostegno del referendum - sei i quesiti proposti - sulla giustizia. In prima linea Lega e Partito radicale - promotori ...Ormai gli elettori hanno capito benissimo che i movimenti che rappresentano la dissidenza più (, Le Pen) o meno (Movimento 5 Stelle, Syriza, Podemos) sovranistica, in realtà sono semplici ...Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Stagione da record per il latte ovicaprino sardo, il cui prezzo ha finalmente toccato (e leggermente superato) un euro. Quando avevamo convocato industriali e pastori al V ...Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Marina di Carrara ad un gazebo per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia.