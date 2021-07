Ormai manca pochissimo all’arrivo di Ginevra: l’ex UeD è alla 37esima settimana (Di sabato 10 luglio 2021) “37 settimane. I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti!”: la ex Uomini e Donne incintissima. Ormai manca pochissimo, è questione di giorni se non di ore e poi l’ ex corteggiatrice diventerà mamma per la prima volta. Di una bambina, come svelato tempo fa con un post dolcissimo. Aveva svelato di essere in dolce attesa con uno scatto che la ritraeva in braccio al fidanzato mentre reggeva un’ecografia del bebè in arrivo. “Parliamo d’ amore – la didascalia – Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021) “37 settimane. I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti!”: la ex Uomini e Donne incintissima., è questione di giorni se non di ore e poi l’ ex corteggiatrice diventerà mamma per la prima volta. Di una bambina, come svelato tempo fa con un post dolcissimo. Aveva svelato di essere in dolce attesa con uno scatto che la ritraeva in braccio al fidanzato mentre reggeva un’ecografia del bebè in arrivo. “Parliamo d’ amore – la didascalia – Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. ...

Advertising

AntoVitiello : #Tonali pur di giocare con il #Milan ha accettato la riduzione dell'ingaggio. Operazione sempre più vicina alla con… - brochecabbofai : ormai la ex di gazzelle manca anche a me - dinbene : RT @stacce2021: Con la proposta del referendum abrogativo su Rdc IV scavalca a destra anche la Lega. Ormai je manca solo il blocco navale. - Rosa2000blue : RT @ehitsnad: Supportiamo Mino in tutto e in qualsiasi caso. Se a settembre non scatenate IL PANICO mi incazzo. Ormai manca poco, davvero p… - lebbrosario : RT @emmerrekappa: @lebbrosario “giuro che la lascio, manca solo l’ufficialità ormai” -