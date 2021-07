Mugnano, rapina in un centro commerciale: due arresti (Di sabato 10 luglio 2021) rapina ai danni di un uomo di 58 anni in un centro commerciale di Mugnano. I carabinieri hanno prontamente fermato i due malviventi. Operazione dei Carabinieri nel centro commerciale (via Screenshot)Nuova rapina in un centro commerciale di Mugnano, in provincia di Napoli. Infatti durante la mattina due malviventi hanno rapinato un uomo di 58 anni. I carabinieri sono subito entrati in azione per bloccare i due criminali, che stando alle prime indiscrezioni avrebbero 24 e 25 anni. Inoltre i due sarebbero ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021)ai danni di un uomo di 58 anni in undi. I carabinieri hanno prontamente fermato i due malviventi. Operazione dei Carabinieri nel(via Screenshot)Nuovain undi, in provincia di Napoli. Infatti durante la mattina due malviventi hannoto un uomo di 58 anni. I carabinieri sono subito entrati in azione per bloccare i due criminali, che stando alle prime indiscrezioni avrebbero 24 e 25 anni. Inoltre i due sarebbero ...

