Mick Jagger allo stadio per Inghilterra - Danimarca: multa da 11mila euro (Di sabato 10 luglio 2021) La passione per il calcio è costata cara a Mick Jagger . Qualche giorno fa il cantante è rientrato a Londra dopo un viaggio in Francia e, come impongono le ultime leggi inglesi, doveva restare in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) La passione per il calcio è costata cara a. Qualche giorno fa il cantante è rientrato a Londra dopo un viaggio in Francia e, come impongono le ultime leggi inglesi, doveva restare in ...

