Il distacco sempre più ampio tra la Cdu e i Verdi nei sondaggi (Di sabato 10 luglio 2021) In Germania, con le elezioni di settembre sempre più vicine, il distacco tra Cdu e Verdi torna ad allungarsi, e non nella direzione che alcuni ipotizzavano dopo il sorpasso dei Grüne: i sondaggi degli ultimi giorni, infatti, vedono i cristiano-democratici tornare primo partito. La Cdu infatti sembra essere tornata poco sotto il 30%, mentre i Verdi oscillano tra i 18% e il 19%. Quasi dieci punti percentuali di differenza: se è vero che siamo ancora sotto i numeri a cui i cristiano-democratici erano abituati fino a un anno fa circa, è anche vero che i Verdi sembrano aver perso tutto il ...

