I nodi della riforma della giustizia tributaria. Parla Della Cananea (Di sabato 10 luglio 2021) Tra le tante riforme in cantiere ve n’è una di cui si Parla poco, ma che è necessaria e fondamentale per migliorare il rapporto tra contribuenti, imprese e ed erario: quella Della giustizia tributaria. “E’ un pezzo importante del Pnrr. E c’è un treno delle riforme collegato al Pnrr altrimenti si corre il rischio che la giustizia tributaria non venga più riformata”, dice al Foglio Giacinto Della Cananea, professore di diritto amministrativo alla Bocconi, nominato dal ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Tra le tante riforme in cantiere ve n’è una di cui sipoco, ma che è necessaria e fondamentale per migliorare il rapporto tra contribuenti, imprese e ed erario: quella. “E’ un pezzo importante del Pnrr. E c’è un treno delle riforme collegato al Pnrr altrimenti si corre il rischio che lanon venga piùta”, dice al Foglio Giacinto, professore di diritto amministrativo alla Bocconi, nominato dal ...

Advertising

mannersmaketh10 : RT @OrtigiaP: Abbiamo accontentato la UE con la riforma della Giustizia che,tuttavia, non tocca i nodi cruciali.Nodi che i referendum della… - Sonotornato4 : RT @OrtigiaP: Abbiamo accontentato la UE con la riforma della Giustizia che,tuttavia, non tocca i nodi cruciali.Nodi che i referendum della… - mantovanimg : RT @OrtigiaP: Abbiamo accontentato la UE con la riforma della Giustizia che,tuttavia, non tocca i nodi cruciali.Nodi che i referendum della… - GiulioCollavoli : Finalmente i nodi vengono al pettine e smascherano il “fenomeno assoluto “ di superficialità della #telecronaca… - a_r_i_something : RT @OrtigiaP: Abbiamo accontentato la UE con la riforma della Giustizia che,tuttavia, non tocca i nodi cruciali.Nodi che i referendum della… -

Ultime Notizie dalla rete : nodi della Niente alienazione per le partecipate in utile ... registrato al 31 dicembre 2019 e derivante dalla pronuncia della Corte, in quote costanti entro il ... Ecobonus e scuola La giornata di ieri ha visto la commissione bilancio sciogliere gli ultimi nodi ...

Amazon ha già la soluzione per aggirare la tassa sulle multinazionali ... nonostante fosse tra i bersagli della tassazione, visto che l'anno scorso ha registrato un margine di profitto complessivo inferiore. Nonostante siano ancora diversi i nodi da sciogliere a riguardo,...

Inpgi: Macelloni, pronti al confronto per affrontare nodi strutturali della crisi Borsa Italiana Formula 18 vittoria di Mitch e Ruben Booth VELALo splendido scenario del Golfo di Gaeta si è rivelato il contorno suggestivo del campionato mondiale della classe Formula 18 dei Catamarani volanti che ieri si è chiuso nelle acque di ...

Niente alienazione per le partecipate in utile Fino a tutto il 2022 gli enti locali non saranno obbligati a cedere le proprie quote nelle società. A una condizione: che le partecipate abbiano ...

... registrato al 31 dicembre 2019 e derivante dalla pronunciaCorte, in quote costanti entro il ... Ecobonus e scuola La giornata di ieri ha visto la commissione bilancio sciogliere gli ultimi...... nonostante fosse tra i bersaglitassazione, visto che l'anno scorso ha registrato un margine di profitto complessivo inferiore. Nonostante siano ancora diversi ida sciogliere a riguardo,...VELALo splendido scenario del Golfo di Gaeta si è rivelato il contorno suggestivo del campionato mondiale della classe Formula 18 dei Catamarani volanti che ieri si è chiuso nelle acque di ...Fino a tutto il 2022 gli enti locali non saranno obbligati a cedere le proprie quote nelle società. A una condizione: che le partecipate abbiano ...