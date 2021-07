Federica Nargi in azione con la piroetta | è incantevole in bikini

(Di sabato 10 luglio 2021) Sta infiammando gli animi dei follower la bellissimache, in un mood tutto estivo, balla e si scatena al tramonto mostrando tutto. Una delle modelle e conduttrici televisive… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

infoitinterno : Federica Nargi e Costanza Caracciolo, festa per la Nazionale - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - Annamobeneee : Passi Federica Nargi che è inarrivabile. Ma le sue due figlie sono fatte a mano, non è possibile una bellezza tale -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

BlogLive.it

... Alice Campello (influencer e moglie di Alvaro Morata), Eleonora Abbagnato (etoile della danza), Alessandro Matri (ex calciatore, attuale compagno di) e l'attore Giorgio Pasotti.Costanza Caracciolo con Bobo Vieri,con Alessandro Matri: le due splendide ex veline, amiche fin dai tempi di Striscia la notizia (al tg satirico di Canale 5 sono rimaste in carica per quattro edizioni, dal 2008 al 2012: ...Sta infiammando gli animi dei follower la bellissima Federica Nargi che, in un mood tutto estivo, balla e si scatena al tramonto mostrando tutto.Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno tifato per l'Italia da Formentera insieme con Alessandro Matri e Bobo Vieri ...