Fede nelle illusioni | la “Patria perduta” di Ugo Foscolo

Roma, 10 lug – "Sente assai poco la propria passione, o lieta o triste che sia, chi sa troppo minutamente descriverla". Un aforisma che a pieno rappresenta il suo autore, perfettamente calato nell'epoca in cui vive. Nicolò (deciderà all'età di diciassette anni di farsi chiamare Ugo) Foscolo è un chiaro esempio di letterato romantico, incarnante il sublime modello di intellettuale che attivamente si impegna nella vita politica del suo tempo. Non solo con l'inchiostro, ma anche con la spada.Una travolgente irruenza delle passioni lo porterà ad abbracciare la causa dell'indipendenza italiana, diventando uno dei principali precursori del risorgimento. Il suo fortissimo bisogno ...

Riposizionare al centro della fede un modello di vita per sintonizzare la spiritualità e orientare le scelte di vita nelle piccole comunità locali: è la motivazione di fondo per celebrare la figura di San Randisio Borrello da ...

