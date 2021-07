Cinque arresti per il linciaggio di Scanu in Honduras. L'amico: "Che lui abbia a sua volta ucciso? Impossibile" (Di sabato 10 luglio 2021) Cinque arresti da parte della polizia dell'Honduras, tutte persone sospettate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'italiano Giorgio Scanu, che ha coinvolto circa 600 persone armate ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021)da parte della polizia dell', tutte persone sospettate di aver preso parte ale all'uccisione dell'italiano Giorgio, che ha coinvolto circa 600 persone armate ...

