Chielllini-Bonucci | una grande notte tra Kane e dintorni

(Di sabato 10 luglio 2021) “Non sarà solo un duello tra mee Chellini”, così ha parlato Harry, in conferenza stampa. Ed è vero, la finale di domani tra Inghilterra e Italia a Wembley, sarà anche tanto altro, tante sfide nella sfida, ma il duello, quello più interessante, che dovrebbe concentrare tutta la gara, è proprio quello tra la coppia di centrali azzurri e l’attaccante del Tottenham. Non è la prima volta che, Chiellini esi incrociano. C’è un precedente, datato 2017, ottavi di finale di Champions, con la Juve e il Tottenham a confronto. I bianconeri, cone Chiellini tennero a bada “l’uragano”, ...

Cinque alla da noi osannata coppia difensivaCinque alla da noi osannata coppia difensivaROMA. – L'estate italiana di Roberto Mancini e i suoi ragazzi è all'atto finale. Con un pizzico di follia e un'inattesa magia, come raccontano i protagonisti azzurri, la ...