Chiellini | “Con l’Inghilterra servirà cuore caldo e mente fredda Credevamo di fare un grande Europeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 luglio 2021) Il capitano dell’Italia, Giorgio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale dell’contro l‘Inghilterra. “Per vincere la finale bisognerà curare al massimo tutti i dettagli. Una gara come quella di domani potrebbe non capitare più in carriera e bisogna sdrammatizzare la tensione. Bisognada pompiere in questo turbinìo di emozioni. Bisogna godersela con tanta gioia.è temibile, quando ha campo sa far male. Domani servirannoe testa, in alcuni momenti bisognerà osare e in altri essere lucidi. Serviranno ...